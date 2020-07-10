https://news.day.az/society/1252221.html Начинается конкурс по приему на работу учителей
Начинается конкурс по приему на работу учителей
Прием документов для участия в конкурсе по приему на работу учителей на 2020-2021 учебный год начнется со следующей недели в электронном порядке.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в этом году планируется проведение тестового этапа конкурса в нескольких городах и районах страны с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
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