Начинается конкурс по приему на работу учителей

Прием документов для участия в конкурсе по приему на работу учителей на 2020-2021 учебный год начнется со следующей недели в электронном порядке.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в этом году планируется проведение тестового этапа конкурса в нескольких городах и районах страны с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.