В Самухе произошло ДТП

В Самухском районе столкнулись два автомобиля. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Институт.

Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107" и "NAZ-Lifan", в результате пострадали 4 человека. 

Ведется расследование. 