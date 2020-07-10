https://news.day.az/society/1252393.html В Самухе произошло ДТП - пострадали 4 человека - ФОТО
В Самухе произошло ДТП - пострадали 4 человека - ФОТО
В Самухском районе столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Институт.
Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107" и "NAZ-Lifan", в результате пострадали 4 человека.
Ведется расследование.
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