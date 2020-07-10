В Баку полицейский помог колясочнику доехать до почты

В Баку полицейский помог гражданину с ограниченными возможностями доехать до почты и разобраться с документами.

Как передает Day.Az, личность полицейского установлена. Им является сотрудник Отделения пост-патрульной службы Управления полиции Сабаильского района (РУП), сержант полиции Алиев Орхан Чингиз оглу.

Как видно из кадров, сначала сотрудник полиции помогает инвалиду перейти дорогу. Затем гражданин получает нужные ему документы от сотрудницы почты.

Day.Az представляет данное видео: