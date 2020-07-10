Минздрав о лечении в домашних условиях противовирусными препаратами

"Противовирусные препараты не рекомендуются для лечения дома, они применяются во время лечения в больницах. Потому что у них есть побочные эффекты".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Он отметил, что дефицита витаминов в аптеках не наблюдается.