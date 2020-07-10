https://news.day.az/society/1252498.html Минздрав о лечении в домашних условиях противовирусными препаратами
Минздрав о лечении в домашних условиях противовирусными препаратами
"Противовирусные препараты не рекомендуются для лечения дома, они применяются во время лечения в больницах. Потому что у них есть побочные эффекты".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.
Он отметил, что дефицита витаминов в аптеках не наблюдается.
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