Задержана группировка, присвоившая госсубсидии на миллионы манатов

Задержаны 12 человек в ходе совместной спецоперации, проведенной сотрудниками МВД, Генпрокуратуры и специалистами Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении вышеупомянутых ведомств.

Согласно информации, были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек. Их доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

В рамках расследования было выявлено, что задержанные лица незаконно сосредоточили в своих руках банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губинском, Хачмазском, Имишлинском, Шамкирском и других районах. Позже члены группировки незаконно присвоили данные средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.

Предварительное расследование также показало, что в течение первых трех месяцев этого года были собраны банковские карты для субсидий, принадлежащие более чем 2000 фермерам из различных регионов страны через ООО High Agro, Rovshanoglu Agro и 6 других фирм, созданных членами группировки. Затем денежные средства на картах были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя официальных лиц на основе поддельных документов и обналичены на 25-40%.

В результате незаконных махинаций членами группировки было незаконно присвоено около 5 000 000 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Члены группировки арестованы решением суда.