Изготовлена почтовая марка по случаю 145-летия национальной печати

30 июня 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати". Согласно утвержденному Администрацией Президента в целях исполнения данного распоряжения плану мероприятий, ООО "Азермарка" в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий с сегодняшнего дня вводит в обращение почтовую марку по случаю 145-летия национальной печати.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, на марке символически изображен разбрасывающий семена по пашне сеятель. На "пашне" размещена часть цитаты, принадлежащей великому просветителю, публицисту Гасан беку Зардаби.

Основная идея марки - показать, что семена развития национальной печати еще 145 лет назад посеял Гасан бек Зардаби, привлечь внимание к личности основателя азербайджанской печати, сохранив тем самым эту историю и передать ее будущим поколениям.

Марка, созданная главным художником "Азермарка" Вугаром Эйюбовым, напечатана в белорусской типографии "Bobruisk Integrated Printing House" тиражом 5 000 экземпляров. Также изготовлено 200 конвертов первого дня.