За нарушение карантина оштрафованы 605 водителей

За нарушение правил жесткого карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Геранбоя, Гейгеля, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов, за минувшие сутки к ответственности привлечены 605 участников дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Отмечается, что 540 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, 65 - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

За сутки в результате проверок на постах развернули обратно 155 автомобилей, следовавших в Баку, и 115 машин, пытавшихся выехать из столицы, - всего 270 транспортных средств.