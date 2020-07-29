УМК: Паломники из Азербайджана не будут участвовать в Хадже в этом году

Управление мусульман Кавказа (УМК) прокомментировало вопрос участия азербайджанских паломников в Хадже, который будет организован с участием порядка 1000 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление.

"В этом году в Хадже азербайджанские паломники участвовать не будут. В связи с отменой в этом году Хаджа из Азербайджана, от нас не будет паломников, отправляющихся в Саудовскую Аравию", - сказали в УМК.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в этом году Хадж в Саудовскую Аравию будет организован со второго августа с ограниченным количеством паломников.

Во время Хаджа паломникам запрещено прикасаться к Каабе, в целях безопасности будут установлены заградительные барьеры, чтобы никто не мог приблизиться к священному камню.

Кроме того, основные ритуалы, в том числе такой важный, как "побивание шайтана камнями", можно будет совершать только небольшими группами численностью не более 50 человек, а автобусы будут перевозить паломников с загрузкой в 50%. Все должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. У верующих будут регулярно проверять температуру и следить за состоянием их здоровья.