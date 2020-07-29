https://news.day.az/society/1257620.html В Нафталане скорость ветра достигала 34 м/с - Фактическая погода
В Нафталане скорость ветра достигала 34 м/с - Фактическая погода
В Нахчыване, Дашкесане, Гедабеке, Гекгёле, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Балакене, Шеки, Тертере, Билясуваре, Ярдымлы прошли грозовые дожди, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Скорость северо-западного ветра временами достигала в Нафталане 34 м/с, Тертере - 27 м/с, Барде - 20 м/с, Хачмазе, Агдаме -18 м/с, Мингячевире - 16 м/с, Евлахе 15 м/с.
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