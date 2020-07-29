https://news.day.az/society/1257650.html В Баку продолжаются вечерние рейды полиции - ФОТО
В Баку продолжаются вечерние рейды полиции - ФОТО
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции полиция Баку и внутренние войска МВД Азербайджана продолжают проводить безперерывное и усиленное патрулирование улиц в различных частях столицы.
Как сообщили Day.Az в министерстве, продолжается реализация руководящих принципов по профилактике коронавируса, утвержденных решением Кабинета министров.
"В отношении лиц, не выполняющих требования Оперативного штаба, составляются протоколы согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях", - сказали в ведомстве.
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