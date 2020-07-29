В Баку продолжаются вечерние рейды полиции

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции полиция Баку и внутренние войска МВД Азербайджана продолжают проводить безперерывное и усиленное патрулирование улиц в различных частях столицы.

Как сообщили Day.Az в министерстве, продолжается реализация руководящих принципов по профилактике коронавируса, утвержденных решением Кабинета министров.

"В отношении лиц, не выполняющих требования Оперативного штаба, составляются протоколы согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях", - сказали в ведомстве.