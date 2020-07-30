https://news.day.az/society/1257887.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 673 пациента - заразились 339 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 673 пациента - заразились 339 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 673 вылечившихся, 3 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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