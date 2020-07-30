Один учащийся не был допущен к экзамену из-за высокой температуры

Сегодня в Азербайджане состоялись очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из-за высокой температуры один учащийся не был допущен к экзамену в соответствии с заключением врача.

Отметим, что экзамены прошли в 10 городах и районах.