https://news.day.az/society/1257892.html Один учащийся не был допущен к экзамену из-за высокой температуры
Один учащийся не был допущен к экзамену из-за высокой температуры
Сегодня в Азербайджане состоялись очередные выпускные (вступительные) экзамены.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из-за высокой температуры один учащийся не был допущен к экзамену в соответствии с заключением врача.
Отметим, что экзамены прошли в 10 городах и районах.
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