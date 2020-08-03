В рамках мер по борьбе с коронавирусом, в Азербайджан прибыли итальянские специалисты

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Оперативному штабу при Кабинете министров, в Азербайджан прибыла еще одна группа зарубежных специалистов, действующих в области борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, шесть специалистов из Италии прибыли в Азербайджан третьего августа.

Заместитель чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Умберто Боери в своем интервью журналистам рассказал, что отношения между Азербайджаном и Италией стремительно развиваются.

"С целью поддержки мер по борьбе с пандемией коронавируса медперсонал гражданской обороны прибыл в Баку специальным рейсом, организованным Финансовой гвардией. Команда состоит из шести высококвалифицированных врачей и медсестер, прибывших из областей Пиемонте, Тоскана, Валле-д-Аоста и приступившего с июня к сотрудничеству с министерством здравоохранения Азербайджана на самом высоком уровне исследовательского центра мирового уровня в области инфекционных заболеваний Римского национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Италия не забывает поддержку, которую в самые трудные тяжелые дни пандемии оказали такие дружественные страны как Азербайджан. Ценность международной солидарности является неотъемлемой частью памяти крови нашей истории и народа. Италия вновь на деле подтверждает дружбу между нашими государствами ", - сказал Умберто Боери.

Координатор итальянских специалистов, кардиолог Николо Томазони подчеркнул, что бригада поделится своим опытом в борьбе с пандемией в братским Азербайджаном. Было отмечено, что итальянские медики вместе с азербайджанскими коллегами будут бороться с COVID-19.

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы сообщил, что итальянские специалисты будут находиться в Азербайджане в течение двух недель. В рамках визита будут организованы встречи с Оперативным штабом, сотрудниками министерства здравоохранения и других ведомств.

"В ходе визита будут проведены обсуждения по поводу имеющихся у нас протоколов лечения и профилактики заболевания. Нам крайне интересны их мнения в связи с прогнозом по пандемии, а также прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Есть вероятность, что в осенние месяцы болезнь будет наблюдаться параллельно с другими респираторными заболеваниями", - сказал Рамин Байрамлы.

Он выразил уверенность в том, что поддержка итальянских специалистов и совместная деятельность с азербайджанскими врачами в этом направлении станет важным вкладом в дело борьбы с COVID-19.

Отметим, что ранее помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сообщил, что в рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджан прибыли итальянские специалисты.

По его словам, итальянские специалисты поделятся своим опытом в области борьбы с пандемией со своими азербайджанскими коллегами.