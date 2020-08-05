https://news.day.az/society/1259364.html В Азербайджане отменены СМС-разрешения
В Азербайджане отменены СМС-разрешения
В Азербайджане отменена система разрешения для выхода из дома посредством СМС-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az", или предоставления служебного удостоверения.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил в понедельник Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно сообщению, СМС-разрешения больше не требуются с 06:00 утра 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в зону ужесточенного особого карантина.
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