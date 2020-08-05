В Азербайджане отменены СМС-разрешения

В Азербайджане отменена система разрешения для выхода из дома посредством СМС-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az", или предоставления служебного удостоверения.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил в понедельник Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно сообщению, СМС-разрешения больше не требуются с 06:00 утра 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в зону ужесточенного особого карантина.