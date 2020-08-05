Кямран Алиев: За последние три месяца подписано 703 приказа, 114 человек назначены на руководящие должности
"За последние три месяца было подписано 703 приказа, 114 человек назначены на руководящие должности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, выступая 5 августа с докладом на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры по направлениям деятельности, предусмотренными законом Азербайджанской Республики "О прокуратуре" и результатам обсуждений на совещаниях подчиненных структур, Кямран Алиев отметил, что за отчетный период с 1 мая 2020 года до сегодняшнего дня с целью комплектования кадрового корпуса было подписано 703 приказа в связи с структурными изменениями и назначениями, 114 сотрудников прокуратуры назначены на руководящие должности.
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