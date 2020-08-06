Репортаж с улицы имени генерал-майора Полада Гашимова в Габале

Одна из центральных улиц Габалы названа именем шехида генерал-майора Полада Гашимова. Со вчерашнего дня вдоль улицы были вывешены таблички с надписью "Полад Гашимов". Однако в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях распространилась необоснованная информация о том, что улица Ази Асланова в городе Габала переименована в честь шехида генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ заведующий отделом архитектуры и строительства Исполнительной власти района Тебриз Абдулхалыгов, информация о переименовании улицы Ази Асланова в Габалинском районе в честь Полада Гашимова не соответствует действительности и является необоснованной.

По словам заведующего отделом, имя Полада Гашимова дано улице, на которой в Габале расположена Аллея почетного захоронения. "Улица Полада Гашимова начинается с пересечения с улицей Ази Асланова и продолжается до пересечения с улицей Арифа Ахвердиева. То есть улица Ази Асланова не переименована.

Мы еще раз призываем средства массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять информацию, не соответствующую действительности, и не создавать путаницы в обществе", - сказал Тебриз Абдулханов.

Жительница города Габала Садагат Байрамова во время беседы отметила, что именем генерал-майора Полада Гашимова названа самая большая и привлекательная улица Габалы и это вызывает чувство гордости.

Житель поселка Вандам Эйваз Кязымов подчеркнул, что имя Полада Гашимова всегда будет жить в сердце каждого азербайджанца. Название одной из улиц района именем нашего шехида вызвало гордость у каждого жителя Габалы.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб на передовой линии обороны во время последних провокаций, совершенных Арменией в направлении Товузского района государственной границы Азербайджана.

30 июля в ходе поездки в Габалу Президент Ильхам Алиев поручил главе Исполнительной власти района назвать одну из улиц района именем генерал-майора Полада Гашимова, который родился в габалинском селе Вандам, и принять другие соответствующие меры для увековечения его памяти.