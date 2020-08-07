https://news.day.az/society/1260296.html Оперативный штаб внес ясность в вопрос посещения пляжей по выходным
Оперативный штаб внес ясность в вопрос посещения пляжей по выходным
В Азербайджане не ожидаются ограничения на использование пляжей в выходные дни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal.org, об этом сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов, комментируя распространенную в соцсетях информацию о том, что доступ на пляжи будет ограничен из-за приостановки работы общественного транспорта по выходным в рамках специального карантинного режима.
По его словам, граждане, следуя определенным правилам, могут свободно посещать пляжи.
"Пляжи будут открыты с 8.00 до 21.00. Если пляж рассчитан на 500 человек, то 501-й посетитель не сможет пройти на его территорию", - отметил Мамедов.
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