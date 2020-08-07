Оперативный штаб внес ясность в вопрос посещения пляжей по выходным

В Азербайджане не ожидаются ограничения на использование пляжей в выходные дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal.org, об этом сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов, комментируя распространенную в соцсетях информацию о том, что доступ на пляжи будет ограничен из-за приостановки работы общественного транспорта по выходным в рамках специального карантинного режима.

По его словам, граждане, следуя определенным правилам, могут свободно посещать пляжи.

"Пляжи будут открыты с 8.00 до 21.00. Если пляж рассчитан на 500 человек, то 501-й посетитель не сможет пройти на его территорию", - отметил Мамедов.