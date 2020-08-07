МВД о необходимости соблюдения правил карантинного режима на пляжах

Все пляжи в Азербайджане открыты для граждан при условии соблюдения правил карантинного режима.

Об этом Trend сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, передает Day.Az.

По его словам, правила, установленные на пляжах, введены для охраны здоровья граждан: "Помимо общих правил карантина, существуют также правила карантина при нахождении на пляже. Все, кто приходит на пляж, обязаны соблюдать эти правила. Одно из главных правил - соблюдать социальную дистанцию. Каждое правило - шаг, предпринятый для здоровья и безопасности людей. В отношении тех, кто не соблюдает правила карантина, будут приняты должные меры".

Глава пресс-службы добавил, что несущие на пляже службу сотрудники полиции накануне спасли двух тонущих граждан: "Один из инцидентов произошел на пляже в поселке Бузовна. Сотрудник полиции в ходе несения службы в этом районе видел, как 11-летняя девочка начала тонуть. В результате своевременного оказания помощи жизнь несовершеннолетней была спасена".