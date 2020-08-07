Началась регистрация для участия в экзаменах по способностям

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, желающим поступить в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего среднего образования по специальностям, требующим особых способностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, для участия в экзаменах по способностям абитуриенты, желающие поступить в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего среднего образования на 2020/2021 учебный год по специальностям, требующим особых способностей, 7-21 августа должны пройти регистрацию по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/qabiliyyet/?frm=egov).

Абитуриенты, чьи результаты пока неизвестны, смогут зарегистрироваться после объявления результатов, если они будут соответствовать условиям конкурса.