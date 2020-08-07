Оперштаб о правилах участия на похоронах в районах

Для участия в похоронах близкого родственника на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгёльском районах жителям других регионов следует обратиться за разрешением в МВД.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Желающие присутствовать на похоронах близкого родственника должны получить разрешение через Службу "102" - Call Center Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджана.