https://news.day.az/society/1260458.html Оперштаб о правилах участия на похоронах в районах
Оперштаб о правилах участия на похоронах в районах
Для участия в похоронах близкого родственника на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгёльском районах жителям других регионов следует обратиться за разрешением в МВД.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Желающие присутствовать на похоронах близкого родственника должны получить разрешение через Службу "102" - Call Center Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджана.
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