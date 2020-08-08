В Мингячевире произошел оползень, пострадали дома

8 августа на территории бывшей туристической базы в городе Мингячевир, в месте проживания вынужденных переселенцев произошел оползень.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

На месте происшествия побывали представители госкомитета.

В результате оползня нанесен ущерб домам, в которых проживают три семьи вынужденных переселенцев - две семьи переселенцев из Агдамского района и семья переселенца из Кяльбаджарского района. Госкомитет в кратчайшие сроки проведет необходимые строительно-восстановительные работы на территории.

Отметим, на территории бывшей туристической базы в Мингячевире проживают около 50 семей вынужденных переселенцев.