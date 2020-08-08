В 13 районах Азербайджана создадут еще 26 школ модульного типа

Распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2016-2019 годах в 45 регионах нашей страны были созданы 293 школы модульного типа.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.

Сообщается, что до конца 2020 года будут переданы в пользование еще 60 школ модульного типа.

"На основании распоряжения главы государства от 8 августа 2020 года "О дополнительных мерах по развитию учебной инфраструктуры в Азербайджанской Республике", в 13 районах предусмотрено создание еще 26 школ модульного типа. Распоряжением Президента для этого Министерству образования выделено 7 млн манатов. После создания школ модульного типа проблема аварийных школ и школ с истекшим сроком эксплуатации в регионах и в частности в высокогорных селах будет полностью решена", - говорится в сообщении.