Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции регулярно проводят мероприятия по предотвращению нарушений специального карантинного режима, объявленного в целях защиты здоровья населения в борьбе с коронавирусной пандемией.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского РОП, в селе Деде Горгуд данного района были выявлены лица, пытавшиеся организовать свадебное торжество во дворе своего дома.

Сотрудники полиции прервали свадебную церемонию. В отношении двух организаторов торжества были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, гости мероприятия получили строгое предупреждение.