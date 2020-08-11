https://news.day.az/society/1261440.html В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину
В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину
В Гарадагском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Авария была зарегистрирована на территории поселка Сахиль, передает Day.Az со ссылкой на АРА.
Житель Баку И.Гурбанов на автомобиле марки BMW сбил мужчину примерно 60-65 лет.
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
По факту ведется расследование.
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