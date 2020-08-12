https://news.day.az/society/1261622.html В Азербайджане пара сыграла свадьбу во время карантина - ВИДЕО
В Азербайджане пара сыграла свадьбу во время карантина - ВИДЕО
Обрученная пара Талиб и Туркан поженились в период карантина.
Как сообщает Day.Az, "ATV xəbər" подготовил сюжет об этом.
Временный запрет на свадьбы из-за распространения вируса COVID-19 не помешал помолвленной паре отметить свадьбу.
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