В Азербайджане пара сыграла свадьбу во время карантина

Обрученная пара Талиб и Туркан поженились в период карантина.

Как сообщает Day.Az, "ATV xəbər" подготовил сюжет об этом.

Временный запрет на свадьбы из-за распространения вируса COVID-19 не помешал помолвленной паре отметить свадьбу.