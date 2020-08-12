Доставленные в Баку "лондонские такси" модели LEVC ТХ работают на электроэнергии

Доставленные в Баку 100 отвечающих современным стандартам новых "лондонских такси" модели LEVC ТХ с 6-местным салоном работают на электричестве.

Как сообщает в среду Day.Az, автомобили могут заряжаться как в домашних условиях, так и на специально оборудованных станциях. Автомобили конфигурации Smart могут проехать на электричестве до 130 километров, после чего можно поменять режим. А это означает сведение к нулю причинение вреда окружающей среде и экологии.

Такси, в которых широко применяются технологии Smart, являются безопасными как для водителей, так и для пассажиров. Так, автомобиль сам предупреждает водителя о предельной скорости на дороге. В случае если водитель потерял управление или изменил траекторию движения, специальные сенсоры передают ему соответствующую информацию.

Пассажирская кабина новых такси шире, чем в других "лондонских такси", и имеет шесть сидений. Автомобили оборудованы USB-портами, Wi-Fi и CPS. Для минимизации контакта между водителем и пассажиром установлена стеклянная перегородка, что очень полезно также с точки зрения изоляции и социальной дистанции в период пандемии. В кабине есть специальный микрофон для связи с водителем, панель управления с шрифтом Брайля для незрячих пассажиров и справочное табло для лиц с ограниченным слухом. Автомобиль оснащен пандусом для лиц с физическими ограничениями. Оплату в этих такси можно будет производить и через POS-терминалы.