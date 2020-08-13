https://news.day.az/society/1262058.html Кабмин принял решение касательно лиц старше 65 лет - Официально
Кабмин принял решение касательно лиц старше 65 лет - Официально
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям 48 центральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных структур.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в письме наряду с рядом вопросов, к работе в государственных учреждениях не должны привлекаться сотрудники старше 65 лет.
Поручение должно применяться с 10 по 31 августа.
Стоит отметить, что до сих пор был запрещен прием на работу сотрудников старше 60 лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре