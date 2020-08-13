Кабмин принял решение касательно лиц старше 65 лет

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям 48 центральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных структур.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в письме наряду с рядом вопросов, к работе в государственных учреждениях не должны привлекаться сотрудники старше 65 лет.

Поручение должно применяться с 10 по 31 августа.

Стоит отметить, что до сих пор был запрещен прием на работу сотрудников старше 60 лет.