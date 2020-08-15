https://news.day.az/society/1262538.html Помощник Президента обратился к верующим - в связи с Ашурой
Помощник Президента обратился к верующим - в связи с Ашурой
"Мы относимся к верующим с большим уважением. Но учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, в том числе правила проведения религиозных церемоний в других странах, мы просим наших граждан не допускать массового скопления на предстоящих религиозных церемониях".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что они надеются на соблюдение этих правил верующими.
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