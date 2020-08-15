Мир Шахин анонсировал новый документальный фильм "Предатели"

Генеральный директор ООО "Аналитический информационный центр Real" Мир Шахин Агаев анонсировал новый фильм "Предатели".

Как передает Day.Az, в фильме рассказывается как в 1993 году группа сепаратистов во главе с Аликрамом Гумбатовым хотела расчленить Азербайджан, покусилась на целостность нашей страны. В фильме также анализируются и другие связанные с этим процессы.

Day.Az представляет анонс фильма: