https://news.day.az/society/1262540.html Мир Шахин анонсировал новый документальный фильм "Предатели" - ВИДЕО
Мир Шахин анонсировал новый документальный фильм "Предатели" - ВИДЕО
Генеральный директор ООО "Аналитический информационный центр Real" Мир Шахин Агаев анонсировал новый фильм "Предатели".
Как передает Day.Az, в фильме рассказывается как в 1993 году группа сепаратистов во главе с Аликрамом Гумбатовым хотела расчленить Азербайджан, покусилась на целостность нашей страны. В фильме также анализируются и другие связанные с этим процессы.
Day.Az представляет анонс фильма:
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