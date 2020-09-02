В Лелетепе обнаружили первое на Кавказе кладбище

В Физулинском районе обнаружено древнейшее кладбище эпохи кавказского неолита. Захоронение - первое такого рода на Кавказе - обнаружено в древнем поселении Лелетепе эпохи неолита.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, курган Лелетепе находится на территории села Горадиз Физулинского района. Общая площадь кургана составляет один гектар, а высота - шесть метров. В прошлом году после предварительных раскопок ученые пришли к выводу, что курган представляет собой древнее поселение. В настоящее время раскопки проводятся на территории в 95 квадратных метров. Уже изучен культурный слой глубиной примерно 2,5 метра, относящийся к эпохе неолита. Здесь обнаружены округлые постройки, крупное строение в форме платформы и самое древнее кладбище, относящееся к Кавказскому неолиту.

Как сообщил сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Аждар Бабазаде, археологи наткнулись на очень редкий для Кавказа и Карабаха феномен.

"Люди уже стали использовать окраины домов в качестве кладбищ. Гробница с внутренней стороны была покрыта охрой. Привлекает внимание то, что детей хоронили вместе с бусами, а в могилах пожилых людей не обнаружено никаких украшений", - сказал Бабазаде.

По словам археологов, на кургане обнаружено около 10 скелетов детей и взрослых.

Ведущий научный работник института, начальник экспертизы Карабахский неолит-энеолит Хагани Алмамедов сказал, что неолит Лелетепе имеет признаки памятников эпохи неолита, находящихся в Нахчыване и Карабахе: "Этот памятник является древнейшим памятником эпохи неолита на территории Карабаха. Обнаруженную находку мы будем изучать результаты вместе с Йылмазом Селимом Эрдалом, исследователем антропологического периода Турции. В ходе исследований будут изучаться родственные связи между Анатолией и Кавказом либо Анатолией и Карабахом", - подчеркнул Алмамедов.

Находки будут переданы в Физулинский историко-краеведческий музей.

Отметим, что подобный обычай захоронения был обнаружен в начале 1990-х годов на энеолитическом поселении Аликомектепе в Джалилабадском районе, которое исследовал покойный археолог Фарман Махмудов. Этот обычай отличается от неолитической культуры Шомутепе и характерен для Карабахского неолита.

Заведующий отделом по связям с общественностью института, археолог Парвиз Гасымов принимал участие в экспедиции под руководством Махмудова. По его словам, культура эпохи Карабахского неолита также охватывает низменные зоны. Однако, в то время не проводились ни радиоуглеродный, ни археогенетический анализ, позволяющие определить более точный хронологический возраст памятника.