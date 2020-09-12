https://news.day.az/society/1270095.html Аннулированы результаты экзаменов 5 человек, нарушивших правила
Аннулированы результаты экзаменов 5 человек, нарушивших правила
Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Напомним, что ранее ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-го класса и экзамена по азербайджанскому языку по 9-11-летнему уровням образования, прошедших 10 сентября.
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