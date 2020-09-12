Аннулированы результаты экзаменов 5 человек, нарушивших правила

Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Напомним, что ранее ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-го класса и экзамена по азербайджанскому языку по 9-11-летнему уровням образования, прошедших 10 сентября.