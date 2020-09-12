В Азербайджане продлили ограничения на проведение поминок

Запрет на проведение траурных мероприятий в Азербайджане остается в силе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно решению Кабмина, до 30 сентября в Азербайджане запрещено проведение любых траурных мероприятий, поминок и религиозных обрядов, кроме похорон.