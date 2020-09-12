https://news.day.az/society/1270271.html В Азербайджане продлили ограничения на проведение поминок
В Азербайджане продлили ограничения на проведение поминок
Запрет на проведение траурных мероприятий в Азербайджане остается в силе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Согласно решению Кабмина, до 30 сентября в Азербайджане запрещено проведение любых траурных мероприятий, поминок и религиозных обрядов, кроме похорон.
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