Для обучения в дошкольных группах зарегистрировались более 26 тысяч детей

По состоянию на 16:00 пятницы 18 сентября в дошкольные группы общеобразовательных школ при Управлении образования города Баку поступило 26 459 электронных обращений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Управление. Родители (законные представители) могут пройти регистрацию на www.mektebeqebul.edu.az по своему или удостоверению личности ребенка.

В 2020-2021 учебном году в группы дошкольного обучения принимаются дети 2015 года рождения.

Напомним, что электронная регистрация в дошкольные группы государственных общеобразовательных школ продолжится до 24 сентября.