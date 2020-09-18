Тяжелое ДТП в Абшеронском районе, есть пострадавшие

В Абшеронском районе произошло ДТП. 

Как сообщает Day.Az, авария произошла в поселке Сарай. Легковой автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с грузовым автомобилей марки "Ford", передает Day.Az.

В результате оба водителя получили травмы. Сообщается, что состояние водителя автомобиля марки "Mercedes" Пашаева Мухаммеда Намиг оглу (1980 г.р.) тяжелое. 

Оба водителя были госпитализированы. Ведется расследование. 