https://news.day.az/society/1272098.html Тяжелое ДТП в Абшеронском районе, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Абшеронском районе, есть пострадавшие
В Абшеронском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az, авария произошла в поселке Сарай. Легковой автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с грузовым автомобилей марки "Ford", передает Day.Az.
В результате оба водителя получили травмы. Сообщается, что состояние водителя автомобиля марки "Mercedes" Пашаева Мухаммеда Намиг оглу (1980 г.р.) тяжелое.
Оба водителя были госпитализированы. Ведется расследование.
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