Женщинам можно сдавать экзамен "на права" в шортах, а мужчинам - нет

В Азербайджане не пустили мужчин в шортах на экзамен по получению водительских прав.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.Az, недавно блогер Фарид Пардашунас для экзамена на водительские права направился в здание Главного управления Государственной дорожной полиции. Он совершил оплату, а когда захотел зайти в здание для сдачи экзамена, полиция не пустила его внутрь.

"Причина заключалась в том, что я был шортах. Мне сказали, что, несмотря на отсутствие закона, по личному решению начальника мажчины, которые приходят в шортах, не могут не только попасть на экзамен, но и войти в само здание. Подчеркнув, что такого закона нет, а на сайте дорожной полиции нет какой-либо информации, они заявили, что для этого нет необходимости, ведь внутри сидят чьи-то мамы и сестры. Это нарушение порядка. Хоть я и указал на девушек, одетых в узкие шорты внутри, полиция решительно попросила меня уйти", - рассказал блогер.

Пресс-секретарь Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев заявил "Qafqazinfo", что нет точного запрета на одежду:

"Даже в обычные рестораны не пускают в определенной одежде. Хотя это коммерческие организации, и они зарабатывают на посещении своих заведений. В нашем менталитете неприемлемо ходить в государственные органы в шлепках и шортах. Женщины также выражали недовольство тем, что неэтично, когда мужчны приходят и сидят в шортах. Женщина может носить и короткое платье и шорты, это ее право. Но мужчинам в нашем обществе недозволено носить неприемлемую одежду. Возможно, время еще не пришло, у нас такое пока что не принято в обществе. По этой причине мужчинам рекомендуется приходить в государственные учреждения в соответсвующей одежде. Это связано не с нашим желанием, а с требованием, обращением других лиц, посещающих эти места".