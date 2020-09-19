В прибрежной зоне Сумгайыта прошла экологическая акция

По случаю "Международного дня чистоты в прибрежных зонах" и завершения пляжного сезона в поселке Джорат города Сумгайыт прошла акция под лозунгом "Чистота моря зависит от нас самих".

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в акции приняли участие представители министерства, посольств стран-членов ЕС в Азербайджане, Программы развития ООН, Германского общества международного сотрудничества (GİZ), международных организаций, конкурса Özün yarat, социально-экологического центра "ЭкоСфера" и компании "АзЭкол".

В ходе акции прибрежная зона площадью более пяти гектаров была очищена от пластиковых и других отходов, которые после сортировки были транспортированы по назначению.

Для более эффективной организации сбора отходов при поддержке представительства ЕС в Азербайджане на территории были установлены специальные контейнеры для сортировки отходов.

Целью акции является предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, повышение роли общественности в улучшении экологического состояния Каспийского моря и прибрежной зоны.