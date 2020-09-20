https://news.day.az/society/1272468.html TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане
Сегодня в Азербайджане проведено 6 886 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 20-е сентября.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 1 054 792 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 858 человек, 110 из них находятся в реанимации, а 10 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре