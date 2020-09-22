Тяжелая авария в Баку, сбиты 4 человека

В Баку, на проспекте Гейдара Алиева у поворота Амирджан-Бюльбюля произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (BNA), по этой причине в настоящее время на указанном участке в обоих направлениях наблюдается большая плотность движения.

По предварительной информации, сбиты 4 пешехода.