https://news.day.az/society/1273152.html Тяжелая авария в Баку, сбиты 4 человека - ПОДРОБНОСТИ
Тяжелая авария в Баку, сбиты 4 человека - ПОДРОБНОСТИ
В Баку, на проспекте Гейдара Алиева у поворота Амирджан-Бюльбюля произошло тяжелое ДТП.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (BNA), по этой причине в настоящее время на указанном участке в обоих направлениях наблюдается большая плотность движения.
По предварительной информации, сбиты 4 пешехода.
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