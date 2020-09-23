https://news.day.az/society/1273257.html В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший
В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел. Сообщается, что 22 сентября примерно в 20 часов на проспекте Г.Алиева в поселке Сураханы Сураханского района столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился Ильгар Мехтиев и грузовик марки "Mercedes", которым управлял Н.Абдуллаев. В результате аварии И.Мехтиев скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.
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