В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел. Сообщается, что 22 сентября примерно в 20 часов на проспекте Г.Алиева в поселке Сураханы Сураханского района столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился Ильгар Мехтиев и грузовик марки "Mercedes", которым управлял Н.Абдуллаев. В результате аварии И.Мехтиев скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.