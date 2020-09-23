Интересные небоскрёбы Баку: как их строят?

Один из проектов, подготовленных Азербайджанским Телевидением к новому сезону, посвящен строительной сфере.

Проект под названием "Yüksələn Bakı" ("Возвышающийся Баку") носит просветительский характер. Наряду с новыми строительными проектами в программе будут раскрываться тонкости инженерной профессии, рассказываться о новейших архитектурных технологиях.

Режиссер передачи Нихад Иса в ходе беседы о новой программе сообщил, что наряду с административными зданиями различных организаций, являющимися лицом столицы, в передаче будет рассказываться также оботреставрированных и реконструированных историко-архитектурных памятниках:

"Мы хотим, чтобы контекст программы, её диапазон был многогранным. Здесь планируется разговор и о жилых зданиях. Мы будем исследовать, какие материалы использовались в ходе строительства новых зданий, в какой степени соблюдены правила безопасности, сейсмостойкость новых построений. Например, мы хотим снять здание одной резиденции. Как вы знаете, район Баилово является оползневой зоной. Именно по этой причине до начала строительства в Баку были приглашены японские специалисты, которые разработали большой, интересный проект для предотвращения оползней горных пород. В наши планы входят также съемки жилых зданий такого типа, интересные для зрителей".

В первом выпуске передачи "Yüksələn Bakı" мы расскажем об административном здании Государственной Службы по имущественным вопросам при Министерстве Экономики.



Передача будет выходить в эфир дважды в месяц с ведущим Туралом Мамедли.