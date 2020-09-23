В Азербайджан решат проблему занятости

Центра профессионального образования при Сумгайытском химическом промышленном парке играет роль моста между работодателем и учащимися.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Сеидзаде. По его словам, новый центр обладает рядом преимуществ, передает Day.Az.

"Как известно, в последние годы азербайджанское государство уделяет особое внимание профессиональному образованию и Указом Президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года при министерстве образования создано Государственное агентство по профессиональному образованию. Это создало возможности для проведения реформ в области профессионального образования и развития этой сферы.

Безусловно, открытие Центра профессионального образования в Сумгайытском химическом промышленном парке имеет особое значение. Обучающиеся там студенты уже получают возможность пройти производственную практику в Сумгайтытском промышленном парке.

Другая особенность заключается в том, что 15 резидентов парка превращаются в заказчиков. Исходя из этого решено начать обучение в центре по пяти специальностям. Таким образом, выпускники Центра автоматически становятся готовыми специалистами для этих 15 резидентов, а также других работодателей трудового рынка", - сказал Сеидзаде.

Он добавил, что хотя в настоящее время предусматривается обучение по пяти специальностям, в будущем их число планируется увеличить.

"Также возможна организация соответствующих курсов. Благодаря финансированию государства этот центр стал частью системы профессионального образования Азербайджана", - подытожил Шахин Сеидзаде.