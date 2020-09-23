ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) составил график проведения собеседования, объявленного пятого августа и общего собеседования конкурса по приему на госслужбу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По объявлению на конкурс вынесено 431 вакантное место в 47 государственных административных органах.

С 1360 зарегистрированными кандидатами планируется провести 5 177 собеседований.

Собеседования планируется провести в период с 1 октября 2020 года по 29 января 2021 года.

ГЭЦ доводит до сведения кандидатов, что неучастие их в конкурсе не принимается как уважительная причина, а характеризует как безответственных лиц, и что подобные случаи регистрируются в информационной базе ГЭЦ.

Для отказа от выбранной должности необходимо выбрать свое имя в графике проведения собеседований, и в открывшейся форме обращения нажать кнопку "ОТКАЗ".

ГЭЦ обращается к кандидатам с просьбой быть у соответствующего здания минимум за 30 минут до начала собеседования.