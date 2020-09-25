Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения, 618 работникам медучреждений при минздраве выплачены надбавки на общую сумму 477 тысяч манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада). Это работники, которые обеспечивали уход за больными коронавирусом в Учебно-терапевтической и Учебно-хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета, Бакинского центра здоровья и др, передает Day.Az.

Согласно информации, 160 работникам медучреждений при минздраве выплачены надбавки на общую сумму 280 тысяч манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада). Это работники, которые занимались лабораторными исследованиями биологического материала, а также сотрудники Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Помимо этого, 1 072 работникам медучреждений при министерстве выплачены в целом 530 тысяч манатов (в трёхкратном размере месячного должностного оклада). Это врачи, средний медицинский персонал Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, Центра дезинфекции Баку и др., проводившие медико-профилактическые работы, а также дезинфекторы и другие работники.