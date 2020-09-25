Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили новые дома

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 19 частных домов в трех районах, в том числе, 10 домов в Имишли, 5 домов - в Физули и 4 дома - в Агдаме, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство.

На церемонии предоставления квартир в селе Икинджи Махмудлу Физулинского района участвовали председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов, заместитель главы ИВ Физулинского района Сулейман Алиев.

Было отмечено, что семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 934 квартиры и частных дома.

По поручению главы государства, в этом году лицам из этой категории будет предоставлено минимум 1500 квартир и частных домов. Вместе с предоставленными частными домами в трех вышеуказанных районах, из этого числа уже 617 передано владельцам (554 - квартиры, 63 - частных дома). Остальные дома будут переданы до конца этого года.

Всего за прошедший период лицам, имеющим инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, предоставлено 8 205 квартир и частных домов.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны, получившие квартиры и частные дома, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву.