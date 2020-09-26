https://news.day.az/society/1274256.html Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в магазин - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в магазин - ФОТО
В Баку автомобиль врезался в магазин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на пересечении улицы 28 Мая и проспекта Азадлыг столкнулись автомобили марок "Merсedes" и "Toyota Prius". В результате водитель автомобиля "Toyota Prius", потеряв управление, врезался в магазин.
Автомобилям нанесен серьезный ущерб. Водители не пострадали.
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