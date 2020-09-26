Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в магазин

В Баку автомобиль врезался в магазин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на пересечении улицы 28 Мая и проспекта Азадлыг столкнулись автомобили марок "Merсedes" и "Toyota Prius". В результате водитель автомобиля "Toyota Prius", потеряв управление, врезался в магазин.

Автомобилям нанесен серьезный ущерб. Водители не пострадали.