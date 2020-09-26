В Азербайджане открылась онлайн-выставка памяти легендарного Ахмедии Джабраилова

При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи стартовала виртуальная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения видного представителя антифашистского Движения сопротивления в период Второй мировой войны, легендарного партизана Ахмедии Джабраилова, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.

Экспозиция подготовлена в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхам Алиев о проведении 100-летия Ахмедии Джабраилова.

В экспозицию вошли фотографии героя из семейного архива, а также художественные работы, посвященные Второй мировой войне из фонда Государственной картинной галереи.

С экспонатами выставки можно ознакомиться на официальных страницах Азербайджанской государственной картинной галереи в социальных сетях.

Ахмедия Джабраилов родился 22 сентября 1920 года в селе Охуд Шекинского района Азербайджана. В 1938 году он окончил сельскохозяйственный техникум в Шеки, после чего трудился агрономом. Ахмедия Джабраилов в 1941 году добровольно ушел на фронт, а впоследствии активно участвовал во французском Движении Сопротивления. В ходе многочисленных разведывательных операций он проявил беспримерную отвагу. Ахмедия Джабраилов, спасший сотни французских детей, был личным другом Шарля де Голля. Он стал полным кавалером всех высших воинских наград Франции - Военной медали Франции, Высшего Ордена Почетного легиона, Военного креста и Креста за воинскую доблесть. Все перечисленные награды Армад Мишель (партизанский псевдоним Ахмедии Джабраилова) получил из рук генерала де Голля, а также государственного и политического деятеля Мориса Тореза. За боевые заслуги Ахмедие Джабраилову было присвоено звание Национального героя Франции.

Ахмедия Джабраилов скончался 10 октября 1994 года в городе Шеки в результате несчастного случая.