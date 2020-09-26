В Агсу перевернулся ВАЗ, есть погибший

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Чапарлы. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-21015", управляемый жителем Исмаиллинского района Шириновым Гарибом Фарман оглу (1973 г.р.), потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Ведется расследование.