https://news.day.az/society/1274395.html В Агсу перевернулся ВАЗ, есть погибший
В Агсу перевернулся ВАЗ, есть погибший
В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Чапарлы. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-21015", управляемый жителем Исмаиллинского района Шириновым Гарибом Фарман оглу (1973 г.р.), потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
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