В НАНА проведен ряд реформ

8 января состоялось первое в этом году заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседание приняты решения по ряду вопросов.

Так, в рамках формирования президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) упразднены должности первых вице-президентов.

Согласно решению, была учреждена должность лишь одного первого вице-президента.

Академики Иса Хабиббейли и Ибрагим Гулиев были освобождены от должности первых вице-президентов НАНА и были избраны вице-президентами НАНА.

Академик Дильгам Тагиев избран первым вице-президентом НАНА. Ранее он занимал пост вице-президента НАНА.

Таким образом, в НАНА отныне будет лишь один первый вице-президент и станет больше вице-президентов.

В настоящее время вице-президентами НАНА являются академик Иса Хабиббейли, академик Ибрагим Гулиев, академик Наргиз Пашаева, академик Тофик Нагиев, академик Ирада Гусейнова и академик Расим Алигулиев.

Также было принято решение об освобождение от занимаемой должности руководства Института физики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Было отмечено, что в деятельности Института физики выявили нарушения при вручении премий, неуплату командировочных расходов в соответствии с законодательством, незаконную и необоснованную выплату средств, выделенных из государственного бюджета, другим организациям, необоснованное списание лишних средств из бюджета, грубое нарушение требований трудового законодательства о кадровой деятельности, незаконные и необоснованные приказы, незаконное ведение делопроизводства, а также грубые нарушения трудовой и исполнительной дисциплины.

В соответствии с решением уволены директор института, академик Назим Мамедов, заместитель директора по научной работе, академик Джавад Абдинов, главный бухгалтер института Ирада Гулубекова и начальник отдела кадров Парвана Искендерова.

Также академик Назим Мамедов освобожден от должности координатора Республики Азербайджан в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия, в связи с этим будет совершено обращение в соответствующее госведомство.

Кроме того, ряд сотрудников института подверглись дисциплинарному взысканию за недостатки в работе.

Академик Адиль Гарибов временно назначен директором Института физики.

Кроме этого, на заседание приняты соответствующие постановления по оптимизации работы Президиума НАНА, научных учреждений и организаций.

Было принято решение учредить в институтах должности гендиректора и исполнительного директора, на предприятиях с крупным оборудованием спецназначения - должность главного инженера, а также учредить штаты менеджеров приложений на научных предприятиях.