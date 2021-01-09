Иса Габиббейли освобожден от должности

В рамках формирования президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) упразднены должности первых вице-президентов.

Как передает Day.Az, решение об этом было принято на заседании НАНА 8 января.

Согласно решению, была учреждена должность лишь одного первого вице-президента.

Так, академики Иса Габиббейли и Ибрагим Гулиев были освобождены от должности первых вице-президентов НАНА и были избраны вице-президентами Академии наук.

Академик Дильгам Тагиев стал первым вице-президентом. Ранее он занимал пост вице-президента.

В настоящее время вице-президентами НАНА являются академики Наргиз Пашаева, Иса Габиббейли, Ибрагим Гулиев, Тофик Нагиев, Ирада Гусейнова и Расим Алигулиев.