Иса Габиббейли освобожден от должности
В рамках формирования президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) упразднены должности первых вице-президентов.
Как передает Day.Az, решение об этом было принято на заседании НАНА 8 января.
Согласно решению, была учреждена должность лишь одного первого вице-президента.
Так, академики Иса Габиббейли и Ибрагим Гулиев были освобождены от должности первых вице-президентов НАНА и были избраны вице-президентами Академии наук.
Академик Дильгам Тагиев стал первым вице-президентом. Ранее он занимал пост вице-президента.
В настоящее время вице-президентами НАНА являются академики Наргиз Пашаева, Иса Габиббейли, Ибрагим Гулиев, Тофик Нагиев, Ирада Гусейнова и Расим Алигулиев.
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