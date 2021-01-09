Будет установлен порядок распределения средств на обязательное медицинское страхование населения

Министерству финансов поручено в установленном законодательством порядке подготовить предложения по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств государственного бюджета и по распределению средств, предусмотренных на расходы по содержанию учреждений здравоохранения по административно-территориальным единицам, на которые не распространяется обязательное медицинское страхование.

Как сообщает Day.Az, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении "Об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2020 года № 1241 "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Согласно распоряжению, в связи с этим Министерство финансов должно представить согласованные с Министерством здравоохранения и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию предложения в Кабинет Министров в течение 2 месяцев.

Отметим, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2020 года № 1241 "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год", в 2021 году предусмотрено выделение 1 044 728 700,0 манатов на обязательное медицинское страхование населения за счет средств государственного бюджета и расходы на содержание учреждений здравоохранения по административно-территориальным единицам, на которые не распространяется обязательное медицинское страхование.